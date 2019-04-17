Israel Folau lisansının iptali kararına itiraz etti

Lig yönetimi tarafından Avustralya basınına yapılan açıklamada, Folau'nun tartışmalara neden olan sosyal medya paylaşımı nedeniyle lisansının iptal edilmesi kararına itirazda bulunduğu duyuruldu.
Avustralya Milli Takımı'nda 73 kez görev alan Folau, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Alkolik, hırsız, eşcinsel, yalancı, ateist, putperest ve zina yapan insanlar, cehennem sizi bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
Paylaşımın, birliğin savunduğu kapsayıcı kültüre aykırı olması gerekçesiyle Avustralya ekibi New South Wales Waratahs'ta forma giyen 30 yaşındaki Folau'nun lisansının iptal edildiği açıklanmıştı.
Sinan Gümüş'ten bir özür daha
Beşiktaş'ta ayrılık! Geri dönmek istiyor
G.Saray'da VAR tepkileri sürüyor
Ve Alex açıkladı! Sportif direktörlük...
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Şok sakatlık! Antrenmanda dirseği kırıldı
Moses'a hırsızlık şoku
Ünlü teknik adam kovuldu
Burak geldi, dertler bitti
Abdülkadir'in hayali o takım
Dev maç öncesi olay! 54 kişi sınır dışı
17. Türkiye Spor Ödülleri'ne Başakşehir damgası
Almanya Ozan Kabak'ı konuşuyor!
Altay Adana'da geri döndü
Ümraniye play-off aşkına!
Trabzon'dan üyelik aidatı açıklaması
PSG şampiyonluğu yine erteledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum