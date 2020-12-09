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İsrafa son! Patates kabuklarını çöpe attığınıza pişman olacaksınız

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.12.2020 15:30 | Son Güncelleme:
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İsrafa son! Patates kabuklarını çöpe attığınıza pişman olacaksınız

Patatesin her halini seviyoruz; haşlanmış, kızarmış, püre haline getirilmiş... Çok yönlü olan sebzenin kendisi gibi kabukları da efsane bir lezzete dönüşüyor. Artık patates kabuklarını çöpe atmaya son vereceksiniz!

Patates kabuğunu atıştırmalık olarak kullanmak biraz tuhaf gelebilir, ama eğer düşünürseniz aslında oldukça mantıklı! Patatesleri iyi bir şekilde yıkadıktan sonra, kabuklarını da keyifli bir şekilde yiyebilirsiniz.

PATATES KABUĞU KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Patates kabukları
Karabiber
Tuz
Sıvı yağ

Yapılışı:
Patates kabuklarını yıkayın ve bir süre soğuk suyun içinde bekletin.
Ardından havlu kağıt üzerinde bekleterek kurumasını sağlayın.
Patates kabuklarını şeritler halinde kesin.
Kızartma tavasına yağı alın ve iyice kızmasını bekleyin.
Kızgın yağın içine kuruyan kabukları atın ve gevrek ve koyu kahverengine dönene kadar kızartın.
Kızaran patates kabuklarını tavadan alın. Üzerine karabiber ve tuz serpiştirin. Afiyet olsun!

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