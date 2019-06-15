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İsrail'den, Filistin'e futbol engeli

FUTBOL HABERLERİ  | 15.06.2019 22:19 | Son Güncelleme

Filistin Futbol Federasyonu, Mısır 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Filistin Milli Futbol Takımı arasında 16 Haziran'da oynanması planlanan dostluk maçının, İsrail'in, Mısır takımına izin vermemesi nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

İsrail'den, Filistin'e futbol engeli

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Kudüs yakınlarında bulunan Er-Ram beldesindeki Faysal el-Hüseyni Stadyumu'nda oynanması planlanan dostluk maçının iptal edildiği belirtildi.

Maçın, İsrail yönetiminin Mısırlı futbolculara giriş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in, 13-19 Haziran'da kampa girmek için Filistin'e giriş yapması planlanan Ürdün Genç Milli Futbol Takımı futbolcularına da izin vermediği vurgulandı.

Federasyon, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve diğer kıtasal ve Arap futbol federasyonlarına, İsrail'in, Filistin sporuna yönelik adet haline getirdiği bu davranışını kınama çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Futbol Federasyonu Mısır 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Filistin Milli Futbol Takımı

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