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İsrail saldırılarını eleştiren Fazıl Say’ın Avrupa'daki 4 konseri iptal edildi! 'Barıştan ve insanlıktan yanayım'

21.10.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştiren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın, Zürih, Bern, Cenevre ve Luzern’deki konserleri yaptığı paylaşımlar nedeniyle iptal edildi.

Piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'de vereceği konserler, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve Filistinlilere yönelik katliamlarını eleştirdiği için iptal edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, "İsviçre'de, Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır. 23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam bu karar sebebiyle mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek istedim" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say 22

'TÜM AÇIKLAMALARIM BARIŞ İÇİNDİ'

"Ortadoğu krizi sürecinde; toplam 3 tweet ve bir de konuşma yaptığım video yayınladım. Ben barıştan yanayım. Tüm açıklamalarım da barış içindi. Ve her zaman iyiden, uzlaşıdan, güzel bir geleceğin beraber yaratılmasından yana oldum" diyen Say, şöyle devam etti:

"İsrail'e 24 yıldır giden biriyim. Hepimiz gibi terör olaylarından üzüntü duydum. Bu dertli konuya, iki tarafı da anlamaya çalışan bir yaklaşımım olmuştur. Netanyahu'nun hiçbir geleceği olmayan savaş siyasetini, çok yanlış ve canice bulduğumu da yazdım. Ve son olarak; Erdoğan'ın bu konudaki yaklaşımını, her iki tarafa karşıda 'sağduyulu ve barışçıl' buldum, destekledim."

'AVRUPA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE GÜVEN DUYULUR DİYE BİLİRDİM'

"Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız.

Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim. Her bireyin bir görüşü olmalıdır. Ve daha da mühimi; bu görüşler mesleki hayatımıza yansımamalıdır. Ben barıştan ve insanlıktan yanayım. Müziğimi de insanlara umut olmak için yapan biriyim. Saygılarımla."

Fazıl Say paylaşım

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