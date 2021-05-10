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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bursa'da protesto edildi

10.05.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Bursa'da protesto edildi

Bursa'daki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Filistin ve Türk bayrakları açarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, İsrail'in aleyhinde sloganlar attı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Bursa İl Başkanı Gökhan Yünkül, uzun zamandır devam eden hak ihlallerinin ve saldırıların, ramazan ayında Mescid-i Aksa merkezli olarak İsrail tarafından daha da arttırılmasının, Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

İşgal sona erene ve Siyonist zulüm bitene kadar susmayacaklarını, teslim olmayacaklarını, zulme boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Yünkül, "Asla unutulmamalıdır ki Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da tüm Müslümanların kutsal mabedidir ve böyle kalacaktır." dedi.

Filistinlilerin direndiğini ve ayağa kalktığını belirten Yünkül, şunları kaydetti:

"Bütün Müslümanlara ve onurlu insanlara 'ayağa kalkın' diyor. Bizler de ayağa kalkıyoruz. Bursa'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin her yerinden ayağa kalkıyoruz, direnişe destek veriyoruz. Ayağa kalkıyoruz ve onların bu güç gösterisinden korkmadığımızı haykırıyoruz. Filistin davası, Kudüs davası, bizim için bir iman mücadelesidir. Biz, imanımızla meydanlara çıkıyoruz, imanımızla mücadele ediyoruz. Bu zulme karşı durmanın imani ve itikadi bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. O yüzden dün olduğu gibi bugün de bugünden sonra da Bursa Sivil Toplum Kuruluşları olarak İsrail zulmüne karşı durmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve Batılı ülkelerde insan haklarına saygılı, İsrail'in işgaline hayır diyen, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek, sivil itaatsizlik hareketini başlatacaklarını anlatan Yünkül, "İsrail'in, Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını tüm dünyaya duyuracağız. Kudüs davasının, Filistin direnişinin yanındayız. Direnişinizi Bursa'dan selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gruptakiler, konuşmanın ardından Filistinlilere destek için dua etti.

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