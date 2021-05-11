İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hakkari ve Bitlis'te protesto edildi

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da İsrail'in zulmünü protesto etmek için amacıyla vatandaşların meydanlarda olduğunu belirterek, ülkenin bu konuda ciddi anlamda tepki gösterdiğini kaydetti.

Özer, "Horlanan izzetimiz, aşağılanan dinimiz, akan kanımızdır. Tüm unsurlarıyla ve imkanlarıyla ümmet buna aynı sertlikte karşı koymalı asla zaaf göstermemeli ve hareminin ismetine leke sürdürmemelidir." dedi.

Burada vatandaşlar adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilcisi Yaser Özer, işgalci siyonist güçlerin kutlu ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya ve orada ibadet eden Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği vandalca saldırının, bütün İslam milletlerini hedef alan bir saldırı olduğunu söyledi.

HAKKARİ/BİTLİS (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen basın açıklamasına, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlat ilçesinde de yatsı namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Burada toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Ahlat Erzen Hatun Platformu Başkanı Selma Medeni, işgalci terör devleti İsrail'in daha önce olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya giderek ibadet eden Müslümanlara saldırıda bulunduğunu belirtti.

İsrail'in mübarek ramazanda saldırının dozunu arttırdığını vurgulayan Medeni, "Kadir Gecesi'nde tüm dünyanın gözleri önünde zulüm devam etmiştir. Silahsız halka genç, kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden saldıran İsrail, uluslararası hukuku da çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına almış ve çirkin bir suç işlemiştir. Bu saldırılarda birçok Filistinli kardeşimiz yaralandı, evleri işgal edildi, hakları, vatanları, canları ellerinden alındı. Bunları tüm dünya ülkeleri ekran başında sadece izlemekle yetinerek adeta ölüm sessizliğine büründü. Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs, siyonist postallarından arınana kadar ümmet şuuruyla davamızın takipçisi olacağız." diye konuştu.

Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık'ın dua etmesinin ardından konvoy oluşturularak caddelerde tur atıldı.

