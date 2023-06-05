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İsrailli turistin kaybolan köpeği polislerce bulunup sahibine teslim edildi

05.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İsrailli bir turistin kaybolan "toy poodle" cinsi köpeği polislerce bulunarak sahibine teslim edildi.

İsrailli turistin kaybolan köpeği polislerce bulunup sahibine teslim edildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsrail uyruklu Kristin Shamshoum'un yatıyla geldiği Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda yemek yediği sırada, tasmasını çıkardığı köpeğini bulamadığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, E.E'nin köpeği kucağında götürdüğünü belirledi.

Köpekle birlikte yakalanan şüphelinin ifadesinde, köpeği sahipsiz sandığını ve bundan dolayı aldığını belirttiği kaydedildi. Şüpheli, serbest bırakıldı.

Köpek de sahibi Shamshoum'a teslim edildi.

Öte yandan köpeğini bulana 2 bin avro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, ödülü emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer bunu kabul etmedi.

Shamshoum polis ekiplerine teşekkür etti.

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