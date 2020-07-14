İştahı kesmek, açlığı bastırmak için bu önerilere kulak verin! Fit kalmanın sırrı...

Karnınızı doyurup masadan kalktığınız halde bir süre sonra atıştırma ihtiyacı duyuyor olmanızın birçok sebebi olabilir. Duygusal açlık, şartlanma gibi psikolojik ya da insülin direnci gibi fizyolojik nedenler aşırı iştaha neden olabilir. Fizyolojik nedenler için doktora görünüp altta yatan sebebi ortadan kaldırmak gerekirken psikolojik sebepleri kendiniz tespit edip üstesinden gelmeniz çoğu zaman mümkün. Tüm ipuçları yazımızda.

AÇLIK VE İŞTAH

Kendinizi aç hissettiniz ve öğün saatinizden önce atıştırdınız. Eğer atıştırdığınız besini doğru seçmezseniz yemek vaktine kadar hiç tahmin etmediğiniz kadar kalori alabilir ve hala doymamış olabilirsiniz. Ya da öğün saatine kadar kendinizi tutup aşırı bir yeme davranışı gösterebilirsiniz. Bunun sebebi kan şekerinizdeki ani dalgalanmalar olabilir. Öğününüze kadar iştahınızı kesmenize ve aşırı yemenizi engelleyecek ipuçları...

SU

Eğer aç hissediyorsanız ama yemek saatinize daha çok varsa bir bardak su içip 10-15 dakika beklemeyi deneyin. Eğer diyetiniz için her gün aynı saatte yemek yemeğe alıştıysanız vücudunuzun sirkadiyen ritmi de bu düzene göre çalışır ve bu saatten önce çoğunlukla acıkmazsınız. Ancak susuzluk veya psikolojik açlık gibi durumlarda açlık hissedebilirsiniz. Su içerek aşırı yemenin önüne geçmeniz de bu şekilde mümkün.