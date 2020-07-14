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İştahı kesmek, açlığı bastırmak için bu önerilere kulak verin! Fit kalmanın sırrı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Kilo vermek isteyip iştahından dolayı zayıflayamayanlar için bu yazımız. Öğünlerini ve porsiyonlarını azaltıp diyet yapmaya karar verip daha çok acıkarak bir yerden sonra diyete devam edemiyor olabilirsiniz. Ancak bazı hileler ve besinlerle vücudunuzu kandırıp iştahınızı azaltmak mümkün. Gelin, bu ipuçlarına birlikte bakalım.

İştahı kesmek, açlığı bastırmak için bu önerilere kulak verin! Fit kalmanın sırrı...

Karnınızı doyurup masadan kalktığınız halde bir süre sonra atıştırma ihtiyacı duyuyor olmanızın birçok sebebi olabilir. Duygusal açlık, şartlanma gibi psikolojik ya da insülin direnci gibi fizyolojik nedenler aşırı iştaha neden olabilir. Fizyolojik nedenler için doktora görünüp altta yatan sebebi ortadan kaldırmak gerekirken psikolojik sebepleri kendiniz tespit edip üstesinden gelmeniz çoğu zaman mümkün. Tüm ipuçları yazımızda.

AÇLIK VE İŞTAH

Kendinizi aç hissettiniz ve öğün saatinizden önce atıştırdınız. Eğer atıştırdığınız besini doğru seçmezseniz yemek vaktine kadar hiç tahmin etmediğiniz kadar kalori alabilir ve hala doymamış olabilirsiniz. Ya da öğün saatine kadar kendinizi tutup aşırı bir yeme davranışı gösterebilirsiniz. Bunun sebebi kan şekerinizdeki ani dalgalanmalar olabilir. Öğününüze kadar iştahınızı kesmenize ve aşırı yemenizi engelleyecek ipuçları...

SU

Eğer aç hissediyorsanız ama yemek saatinize daha çok varsa bir bardak su içip 10-15 dakika beklemeyi deneyin. Eğer diyetiniz için her gün aynı saatte yemek yemeğe alıştıysanız vücudunuzun sirkadiyen ritmi de bu düzene göre çalışır ve bu saatten önce çoğunlukla acıkmazsınız. Ancak susuzluk veya psikolojik açlık gibi durumlarda açlık hissedebilirsiniz. Su içerek aşırı yemenin önüne geçmeniz de bu şekilde mümkün.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Protein alımı, acıkmanızı geciktirir. Bu sebeple eğer süt ve süt ürünlerine karşı hassasiyetiniz yoksa süt, yoğurt, peynir gibi ürünleri porsiyona dikkat ederek tüketebilirsiniz.

TARÇIN

Tarçın kan şekerini düzenlemede oldukça etkilidir ayrıca yediğiniz besinin olduğundan tatlı algılamanızı sağlar. Sütünüze, çayınıza veya kahvenize ekleyebileceğiniz tarçın kan şekerinizi ayarlayarak acıkmanızı geciktirecek ve tatlı isteğinizi azaltacaktır.

YULAF

Lifli yapısıyla ve içerdiği potasyum, magnezyum, folik asit gibi vitamin ve minerallerle hem besleyici hem de tok tutucu özelliğe sahip. Sütle pişirebileceğiniz gibi yoğurtla karıştırıp da hazırlayabileceğiniz yulafa meyveler ilave ederek lezzetli ve uzun süre tok tutucu sağlıklı bir ara öğün şeklinde tüketebilirsiniz.

KURU BAKLAGİLLER

Sindirimi zor olduğu için pek tercih edilmese de uzun süre tokluk sağlayabilecek bir diğer besin de kuru baklagiller. Nohut, fasulye, mercimek gibi besinler, içeriğindeki protein ve B grubu vitaminlerle vücudumuz için oldukça faydalı. Ayrıca vücutta kolesistokinin adı verilen hormonun salgılanmasını sağlıyor. Bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor böylece uzun süreli tokluk hissi sağlıyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Kan basıncını düzenliyor, seratonin salgılanmasını sağlayarak kendimizi mutlu hissetmemizi sağlıyor. Porsiyon kontrollü olarak kahvenin yanında tüketeceğiniz bitter çikolata acıkmanızı engelleyerek uzun süre tokluk hissetmenizi sağlayacaktır.

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