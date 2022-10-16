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İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanımı başladı

16.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanımı başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul 2 No'lu Barosu 2. Olağan Genel Kurul sürecinde oy kullanımına başlandı.

2. Olağan Genel Kurul kapsamında avukatlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 No'lu Amfi'ye gelerek oylarını kullandı.

Mevcut Başkan Yasin Şamlı'nın tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 558 adayın oy kullanma hakkı bulunuyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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