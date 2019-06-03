İstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmiş

İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.
HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTI
İstanbul’a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23’ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20’si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57’si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye’ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.
HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTI
Atatürk Havalimanı:2 milyon 501 bin
Sabiha Gökçen Havalimanı:1 milyon 10 bin 814
İstanbul Havalimanı:874 bin 97
ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ
Arap ülkelerinden İstanbul’a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.
İSTANBUL’A BU YIL AYLARA GÖRE GELEN YABANCI SAYISI
Ocak:918 bin 944
Şubat:984 bin 693
Mart:1 milyon 165 bin 592
Nisan:1 milyon 329 bin 868
İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE GELEN YABANCILAR(İLK 10)
1.Almanya: 315 bin 143-yüzde 9,5 arttı
2.İran: 267 bin 44-yüzde 20,9 azaldı
3.Rusya Federasyonu: 227 bin 637-yüzde 17 arttı
4.Irak: 174 bin 223-yüzde 32,2 arttı
5.Fransa: 151 bin 266-yüzde 22,2 arttı
6.İngiltere:140 bin 810-yüzde 5,3 arttı
7.Ukrayna:116 bin 112-yüzde 34,9 arttı
8.ABD:115 bin 704-yüzde 6 arttı
9.Çin Halk Cumhuriyeti:111 bin 629-yüzde 1,9 arttı
10.Suudi Arabistan:110 bin 274-yüzde 29,4 azaldı
İSTANBUL'A OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE EN AZ GELEN YABANCILAR(İLK 10)
1.Solomon Adaları:1
2.Nauru:2
3.Kuzey Kore:3
4.Papua Yeni Gine, Sao Tome ve Principe:5
5.Vatikan, ST.Vincent ve Grenadines:7
7.6.Somaliland:9
7.Laos:10
8.Tuvalu:12
9.Barbados:13
10.Vanuatu:14
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