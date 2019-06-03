İstanbul'a bakın en çok hangi ülkeden turist gelmiş

İlk 4 aylık rakamlara göre kente gelen yabancı sayısı son beş yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente en fazla gelenler ise 315 bin ile Alman vatandaşları oldu. Geçtiğimiz yıla göre gelişlerinde azalma yaşansa da İranlılar 267 bin ile ikinci, Ruslar ise 227 bin ile üçüncü sırada yer aldı. Arap ülkelerinden İstanbul'a gelenlerin sıralaması da değişti. ilk sırayı Suudi Arabistan'ı geçen Irak vatandaşları aldı.

HAVAYOLU İLE GELİŞLER DE ARTTI

İstanbul’a geçen yılın ocak-nisan aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 16,3, denizyolu ile gelişler yüzde 6,1 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 23’ü Sabiha Gökçen Havalimanını, yüzde 20’si İstanbul Havalimanını ve yüzde 57’si Atatürk Havalimanını kullandı. Türkiye’ye toplam 4 ayda gelen yabancı sayısı ise 8 milyon 735 bin 268 oldu.

HANGİ HAVALİMANINDAN KAÇ YABANCI GİRİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı:2 milyon 501 bin

Sabiha Gökçen Havalimanı:1 milyon 10 bin 814

İstanbul Havalimanı:874 bin 97

ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLERDE SIRALAMA DEĞİŞTİ

Arap ülkelerinden İstanbul’a gelişlerdeki artışlar devam ederken kente Arap ülkelerinden gelen sıralama da değişti. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 17,4 artış ile kente gelen Arap turist sayısı 1 milyon 40 bin 131 oldu. Arap ülkeleri içinde en çok gelenler sıralamasında daha önce birinci sırada yer alan Suudi Arabistan 174 bin 223 ile ikinci sıraya gerilerken, listenin ilk sırasını Iraklılar aldı. Kente 174 bin 223 Irak vatandaşı geldi.Listenin üçüncü sırasında 90 bin 713 ile Kuveytliler, dördüncü sırada ise 89 bin 911 ile Cezayirliler yer aldı.