İstanbul'a okumaya geldi, 2 yıl sonra futbolcu olup transfer oldu! Sahaya helikopterle inen Gaoussou Diarra'nın film gibi hikayesi

Gaoussou Diarra'nın iki yılda inanılmaz yükselişi herkesin dikkatini çekti. Başarı basamaklarını adeta koşarak çıkan genç futbolcu uzun yıllar unutulmayacak bir hikayenin de başrolü oldu. İşte 2023 yılında İstanbul'da başlayan Gaoussou Diarra'nın müthiş başarısı...

İSTANBUL'A OKUMAYA GELDİ, FUTBOLCU OLDU

Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da 2023 yılında Haliç Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kayıt yaptıran 22 yaşındaki Malili Diara, profesyonel futbol kariyerine de burada başladı.

DENEME ANTRENMANINDA DİKKAT ÇEKTİ

Tuzlaspor ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Diarra, yabancı kontenjanına takıldı. Buradan İstanbulspor'a transfer olan Diarra, deneme antrenmanlarına katıldı.

İSTANBULSPOR'DAKİ PERFORMANSIYLA DEVLERİN RADARINA GİRDİ

Zeki Korkmaz'ın dikkatini çekerek İstanbulspor ile sözleşme imzaladı.

2024-2025 sezonunda İstanbulspor formasıyla 37 maça çıkan ve 16 gol, 2 asistlik performansa imza atan Diarra, başta Türkiye olmak üzere bir anda Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

FEYENOORD'A 'EVET' DEDİ

Sezon sonunda İstanbulspor'dan Feyenoord’a 3,4 milyon Euro bedelle transfer olan ve Rotterdam ekibiyle 2029 yılına dek sözleşme imzalayan Diarra, yeni kulübünün evine görkemli bir törenle geldi.

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİ

Feyenoord, yeni transferlerini helikopterle De Kuip Stadyumu’na getirirken, bu isimlerin arasında 22 yaşındaki oyuncu Diarra da vardı.

NEREDEN NEREYE...

Malili kanat, helikopterden inip stat çimlerine ayak basınca taraftarları selamladı. Diarra’nın kariyer basamaklarını bu denli hızlı çıkışı ise “vay be” dedirtti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLACAK

Diarra'nın film gibi hikayesi herkesin dikkatini çekerken, genç yetenek şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katışmak için takımıyla birlikte Fenerbahçe'nin rakibi olmaya hazırlanıyor.