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İstanbul Adliyesi önündeki izinsiz gösteriye polis müdahalesi

21.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane Kaymakamlığınca toplantı ve gösteri yapılmasının yasaklandığı uyarısına rağmen açıklama yapmak isteyen gruptan 16 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - "Cumartesi Anneleri"nin 25 Mayıs 2018'de İstiklal Caddesi'ndeki izinsiz gösterisine ilişkin açılan davaya katılmak için geldikleri İstanbul Adliyesi önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

"Cumartesi Anneleri"nin 700. hafta etkinliği için 25 Mayıs 2018'de İstiklal Caddesi'ndeki izinsiz gösterisine ilişkin 46 sanığın yargılandığı dava öncesi basın açıklaması yapmak isteyen bir grup İstanbul Adliyesi önünde toplandı.

TİP milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile avukatların da içinde yer aldığı gruba, adliye önündeki meydanda basın açıklaması ve gösteri yapılmasının Kağıthane Kaymakamlığınca yasaklandığı duyurusu yapıldı.

Buna rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltı basın açıklaması cumartesi anneleri

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