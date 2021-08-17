İstanbul Akvaryum Kompleksi'nde Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek atandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Akvaryum Kompleksi’nde gerçekleştirilen üst düzey atama ile Finans Direktörlüğü görevine Caner Gülbek getirildi.

İstanbul Akvaryum Kompleksi’nden yapılan açıklamaya göre, Gülbek, kompleks bünyesinde yer alan Aqua Florya Alışveriş Merkezi, İstanbul Akvaryum ve Crowne Plaza İstanbul Florya otelin tüm finansal süreçlerinin sorumluluğunu üstlenecek.

Marmara Üniversitesi’deki İngilizce iktisat öğreniminin ardından Western Carolina Üniversitesi’nde (ABD) Yüksek Lisans (MBA) eğitimini tamamlayan Gülbek, bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu.

Gülbek, Türk Henkel Grubu, Doğan Holding ve Gedik Yatırım Holding gibi şirketlerde de finans alanında üst düzey yöneticilik görevleri yaptı.

