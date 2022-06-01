YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSTANBUL- ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTAN OĞLUNUN BİSİKLETİNİ KURTARABİLDİ

İSTANBUL- ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTAN OĞLUNUN BİSİKLETİNİ KURTARABİLDİ

01.06.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araçta yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)- PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken, sürücü 7 yaşındaki oğlunun bisikletini kurtarabildi.
Yangın saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti Sabiha Gökçen Havalimanı sapağında hafif ticari araçta çıktı. Fecri Ünal, aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Fecri Ünal yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü alev topuna dönen araçtan 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in bisikletini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otoyol görevlileri ile jandarma ekipleri yolda önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Sürücü Fecri Ünal “Seyir halinde ilerlerken birden duman çıkmaya başladı. Aracı emniyet şeridine çekene kadar bu hale geldi. Araçta tektim, çocuğun bisikletini kurtardım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
(cep telefonu)
-Alev alev yanan araçtan görüntü(ÖZEL)
-Vatandaşların müdahale etmeye çalışması(ÖZEL)
-İtfaiyenin yanan araca müdahalesi(ÖZEL)
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları
-Sürücü ile röp
-Oğlunun bisikletinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendiAvcılar Meydanı’nda göz nuru el emeği 350 eser sergilendi
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandıSolhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldüKarabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:27
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:36
Yatsı
22:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Gerçeği yıllar sonra anladı! Evlat edinildiğini sandı ama...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bu görüntüden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Bu görüntüden kurtulmak için yapmanız gereken çok basit

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.