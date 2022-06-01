İSTANBUL- ALEV TOPUNA DÖNEN ARAÇTAN OĞLUNUN BİSİKLETİNİ KURTARABİLDİ

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)- PENDİK Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken, sürücü 7 yaşındaki oğlunun bisikletini kurtarabildi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Ankara istikameti Sabiha Gökçen Havalimanı sapağında hafif ticari araçta çıktı. Fecri Ünal, aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini gördü. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü Fecri Ünal yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü alev topuna dönen araçtan 7 yaşındaki oğlu Ahmet'in bisikletini kurtardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otoyol görevlileri ile jandarma ekipleri yolda önlem alırken, araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Sürücü Fecri Ünal “Seyir halinde ilerlerken birden duman çıkmaya başladı. Aracı emniyet şeridine çekene kadar bu hale geldi. Araçta tektim, çocuğun bisikletini kurtardım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(cep telefonu)

-Alev alev yanan araçtan görüntü(ÖZEL)

-Vatandaşların müdahale etmeye çalışması(ÖZEL)

-İtfaiyenin yanan araca müdahalesi(ÖZEL)

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Sürücü ile röp

-Oğlunun bisikletinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

