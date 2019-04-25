İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, emanet depolarını basına açtı

Adli emanet deposunda İlker Başbuğ'un boru parçası dediği Poyrazköy davasının delili olan lav silahı, Çiftlikbank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler, çeşitli davaların delili olan silahlar tutuluyor.

Yüz tanıma ve anahtarla girilebiliyor... Lav silahından kumar makinesine her şey var

Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yılladır adli emanette tutulan binlerce davanın onlarca yüzbinlerce delilinin tutulduğu, bir başsavcı vekili ve iki savcın denetiminde, 23 personel tarafından idare edilen 18 depodan oluşan Adli Emanet Bürosu'nun kapılarını basına açtı.

Adli Emanet Bürosu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akça, "Burası dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Anadolu Adliyesi'nin emanet bürosunun önü. Yüz tanıma sistemi ve anahtarla giriliyor. Yüz tanıma kişisi ayrı, anahtarı olan ayrı kişi. İkisi bir araya geldikten sonra içeriye girmek mümkün" dedi.

Emanete alınan suç eşyalarının barkotlandığını söyleyen Akça, "Herhangi bir suç eşyası emanet sisteminden dışarıya çıkarıldığı zaman kapıda alarm veriyor, bilgisayar sistemimizde giriş ve çıkış kayıt altına alınıyor.

Bütün depolarımızda kamera sistemi mevcut. Emanetten sorumlu savcılarımızın odalarında ve emanet müdürümüzün odasında da tüm odaları ve koridorları gösteren monitörlerimiz var.

Bütün odaları aynı anda canlı olarak görebilmekteyiz. Yüz tanıma sistemi ve barkot sistemi sadece bu adliyede mevcut" diye konuştu.

Suç eşyalarının 18 deposunda muhafaza edildiğini söyleyen Akça, "Tüm suç eşyaları barkot sistemi ile barkotlanarak bilgisayar kaydı oluşturulmakta. Bu barkot sistemi sayesinde bu eşyaların hangi depoda, nerede olduğu bulunmakta" diye konuştu.

Davaların bitmesi ile adli emanette tutulan silahların askeri birliklerde muhafaza edildiğini söyleyen Semih Akça, "Diğer kıymetli eşyalar için özel yapım kasalarımız bulunmaktadır. Şu an yüz binlerce kayıtlı eşyamız bulunmaktadır.

Paralarımız da bankada, kıymetli eşyalarımızı da banka kasalarında tutuyoruz. 80'li yıllarda kalma örgüt dosyaları var. Onlardan kalma suç eşyaları hala bizde kayıtlı bulunmakta. Çiftlik Bank soruşturmasının delili olan bitcoin üreten makineler bizim depomuzda" dedi.

Poyrazköy davası kapsamında bulunan lav silahı, çeşitli davalardan kalan çok sayıda silah, telefon şarj istasyonu görünümlü kumar aletleri de bu depolarda muhafaza ediliyor.

Soruşturmalarda ele geçirilen 76 milyon 337 bin TL, 273 bin Euro ve 214 bin Dolar ise bankalarda tutuluyor.

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