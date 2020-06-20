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İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: AYNI AİLEDEN 6 YARALI

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.06.2020 02:28 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Taylan ERGÜN /İSTANBUL,(DHA) - ARNAVUTKÖY'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.15'de sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Gül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BYS 968 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Kazada Nuri Yılmaz, Zeliha Yılmaz, Doğan Yılmaz ve adı öğrenilemeyen bir kadın ile 2 çocuğu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ise mahallinde sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaşları küçük olan 2 çocuk ve annesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla başka bir otomobille hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yaralıların yerde yatışı
Araç içinde sıkışan sürücü
Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi
Yaralıların ambulansa götürülmesi
Kazaya karışan araçtan görüntüler
Vatandaşlarla röp.
Detay ve genel görüntüler

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