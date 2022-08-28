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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

28.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015'te yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazır

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Aralık 2015'te EP-MNP tescil işaretli hava aracının, S-6 uçak park yerine yanaşırken HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 24 Aralık 2015'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda EP-MNP tescil işaretli hava aracının S-6 uçak park yerine yanaşırken duramayarak, park halindeki HAVAŞ'a ait araca çarpmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

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