İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.
Balık Adamları Derneği’nin kursuna katılan gönüllüler çevre temizliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının 3’üncü cumartesi günü düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 8 gönüllü ile iki dernek eğitmeni Avcılar Sahili’nde dalış yaptı. Dalış yapan ekip balçık zeminde biri kamyona ait olmak üzere 4 araç lastiği ve çok miktarda ağ buldu. Kyıda 3 saat içerisinde 30 torba dolusu çöp toplandı. Dalış ekibindeki Selin Karagöz, “Denizin dibi sahildeki gibi atıklarla doldurulmuş. Onları temizlemeye devam edeceğizö dedi.
Görüntü Dökümü:
Dalgıç ekibi hazırlanırken ve suya girerken
Sudan çıkarılan lastikler ve diğer hayalet ağlar
Kıyıdan toplanan atıklar
Dalgıçlar bir arada
Genel ve detay görüntüler
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz