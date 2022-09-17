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  4. İSTANBUL - AVCILAR&#039;DA DENİZDEN ARAÇ LASTİKLERİ ÇIKTI

İSTANBUL - AVCILAR&#039;DA DENİZDEN ARAÇ LASTİKLERİ ÇIKTI

17.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.
Balık Adamları Derneği’nin kursuna katılan gönüllüler çevre temizliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının 3’üncü cumartesi günü düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 8 gönüllü ile iki dernek eğitmeni Avcılar Sahili’nde dalış yaptı. Dalış yapan ekip balçık zeminde biri kamyona ait olmak üzere 4 araç lastiği ve çok miktarda ağ buldu. Kyıda 3 saat içerisinde 30 torba dolusu çöp toplandı. Dalış ekibindeki Selin Karagöz, “Denizin dibi sahildeki gibi atıklarla doldurulmuş. Onları temizlemeye devam edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:
Dalgıç ekibi hazırlanırken ve suya girerken
Sudan çıkarılan lastikler ve diğer hayalet ağlar
Kıyıdan toplanan atıklar
Dalgıçlar bir arada
Genel ve detay görüntüler

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