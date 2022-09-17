İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Temizlik Günü nedeniyle Avcılar sahilinde yapılan dalışta çok miktarda ağlar ve araç lastiği çıkarıldı.

Balık Adamları Derneği’nin kursuna katılan gönüllüler çevre temizliğine katıldı. Her yıl Eylül ayının 3’üncü cumartesi günü düzenlenen ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 8 gönüllü ile iki dernek eğitmeni Avcılar Sahili’nde dalış yaptı. Dalış yapan ekip balçık zeminde biri kamyona ait olmak üzere 4 araç lastiği ve çok miktarda ağ buldu. Kyıda 3 saat içerisinde 30 torba dolusu çöp toplandı. Dalış ekibindeki Selin Karagöz, “Denizin dibi sahildeki gibi atıklarla doldurulmuş. Onları temizlemeye devam edeceğizö dedi.

Görüntü Dökümü:

Dalgıç ekibi hazırlanırken ve suya girerken

Sudan çıkarılan lastikler ve diğer hayalet ağlar

Kıyıdan toplanan atıklar

Dalgıçlar bir arada

Genel ve detay görüntüler

