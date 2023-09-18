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İstanbul barajlardaki su oranı giderek düşmeye devam ediyor

18.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurak zamanlar geçiren mega kent İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor.

Su oranı düşen barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25.28 oldu. İstanbul’a su sağlayan başlıca barajların yüzde 5’in altına düştüğü görüldü.

Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı. İstanbul kurak bir dönem geçirince, barajlardaki su oranı da düşmeye devam ediyor. İstanbul’u "susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini korurken, barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25.28 oldu. Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5’in altına düştüğü görüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 17.4
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.94
Darlık Barajı yüzde 38.93
Istrancalar Barajı yüzde 18.55
Kazandere Barajı yüzde 4.7
Elmalı Barajı yüzde 16.44
Ömerli Barajı yüzde 55.15
Pabuçdere Barajı yüzde 2.92
Sazlıdere Barajı yüzde 10.11
Terkos Barajı yüzde 12.61"

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