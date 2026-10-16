İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, 18 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım da son maçlarda istikrarlı bir performans gösteremedi. Gaziantep FK, son 2 maçını kaybederek zorlu bir süreçte bulunuyor.
İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.
İstanbul Başakşehir, geçmiş 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak bu eşleşmede belirgin bir üstünlük kurdu. Gaziantep FK ise, sadece 1 galibiyetle bu durumu tersine çevirmekte zorlandı.
İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Sakat), Christopher Operi (Sakat), Jerome Opoku (Sakat), Emin Bayram (Şüpheli) ve Edin Visca (Şüpheli) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Arda Kızıldağ (Sakat) yer almıyor.
İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 11, Gaziantep FK 6 gol attı.
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