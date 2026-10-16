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İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

İstanbul Başakşehir, lige kötü bir başlangıç yaparken Gaziantep FK da son haftalarda galibiyet almakta zorlanıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
İstanbul Başakşehir
Pazar 19:00
18.10.2026
Gaziantep FK
Stadyum: Başakşehir Fatih Terim Yayın: beIN Sports

İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, 18 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım da son maçlarda istikrarlı bir performans gösteremedi. Gaziantep FK, son 2 maçını kaybederek zorlu bir süreçte bulunuyor.

Lig Durumu

İstanbul Başakşehir

11. Trendyol Süper Lig
O
7
G
2
B
2
M
3
P
8
10
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-1
Averaj

Gaziantep FK

12. Trendyol Süper Lig
O
7
G
2
B
2
M
3
P
8
7
Attığı Gol
10
Yediği Gol
-3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

İstanbul Başakşehir 10 / 11
Gaziantep FK 7 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

İstanbul Başakşehir İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
9 – 4
Gaziantep FK Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
5 – 4

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
İstanbul Başakşehir B G M M B

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M
  • 04.09.2026 İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B
Gaziantep FK M M B G M

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 14.09.2026 Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 29.08.2026 Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir, geçmiş 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak bu eşleşmede belirgin bir üstünlük kurdu. Gaziantep FK ise, sadece 1 galibiyetle bu durumu tersine çevirmekte zorlandı.

Eksik Oyuncular

İstanbul Başakşehir

5 eksik
Davie Selke Sakat
Christopher Operi Sakat
Jerome Opoku Sakat
Emin Bayram Şüpheli
Edin Visca Şüpheli

Gaziantep FK

3 eksik
Nazım Sangare Sakat Sırtından Sakat
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Arda Kızıldağ Sakat

İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Sakat), Christopher Operi (Sakat), Jerome Opoku (Sakat), Emin Bayram (Şüpheli) ve Edin Visca (Şüpheli) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Arda Kızıldağ (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 6 Gol 0 Asist
Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist
Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist
Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.

İkili Rekabet
4 İstanbul Başakşehir
0 Beraberlik
1 Gaziantep FK
  • 16.05.2026 Gaziantep FK 1-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 22.12.2025 Rams Başakşehir 5-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 20.04.2025 Rams Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 23.11.2024 Gaziantep FK 3-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig
  • 24.02.2024 Gaziantep FK 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 11, Gaziantep FK 6 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman?

18 Ekim 2026.

İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı saat kaçta?

19:00.

İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK maçında hangi oyuncular eksik?

İstanbul Başakşehir'de Davie Selke, Christopher Operi, Jerome Opoku, Emin Bayram, Edin Visca; Gaziantep FK'da Nazım Sangare, Fuat Bavuk, Arda Kızıldağ eksik.

İstanbul Başakşehir ve Gaziantep FK'nın ligde kaç puanı var?

Her iki takımın da 8 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Gaziantep FK
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