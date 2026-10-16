İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig İstanbul Başakşehir Pazar 19:00 Gaziantep FK

İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, 18 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla Başakşehir Fatih Terim sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım da son maçlarda istikrarlı bir performans gösteremedi. Gaziantep FK, son 2 maçını kaybederek zorlu bir süreçte bulunuyor.

Lig Durumu İstanbul Başakşehir 11. Trendyol Süper Lig O 7 G 2 B 2 M 3 P 8 10 Attığı Gol 11 Yediği Gol -1 Averaj Gaziantep FK 12. Trendyol Süper Lig O 7 G 2 B 2 M 3 P 8 7 Attığı Gol 10 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) İstanbul Başakşehir 10 / 11 Gaziantep FK 7 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı İB İstanbul Başakşehir İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 9 – 4 GF Gaziantep FK Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 5 – 4

İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 8 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri İstanbul Başakşehir B G M M B tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 5-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 1-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig B Gaziantep FK M M B G M tüm kulvarlar Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 1-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

İstanbul Başakşehir, geçmiş 5 karşılaşmada 4 galibiyet alarak bu eşleşmede belirgin bir üstünlük kurdu. Gaziantep FK ise, sadece 1 galibiyetle bu durumu tersine çevirmekte zorlandı.

Eksik Oyuncular İstanbul Başakşehir 5 eksik Davie Selke Christopher Operi Jerome Opoku Emin Bayram Edin Visca Gaziantep FK 3 eksik Nazım Sangare Fuat Bavuk Arda Kızıldağ

İstanbul Başakşehir kadrosunda Davie Selke (Sakat), Christopher Operi (Sakat), Jerome Opoku (Sakat), Emin Bayram (Şüpheli) ve Edin Visca (Şüpheli) yer almıyor.

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı) ve Arda Kızıldağ (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir 6 Gol 0 Asist Andreas Skov Olsen İstanbul Başakşehir 1 Gol 2 Asist Ivan Brnic İstanbul Başakşehir 0 Gol 2 Asist Abbosbek Fayzullaev İstanbul Başakşehir 0 Gol 1 Asist Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Halil Dervişoğlu Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist

İstanbul Başakşehir kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Eldor Shomurodov, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Andreas Skov Olsen. Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim.

İkili Rekabet 4 İstanbul Başakşehir 0 Beraberlik 1 Gaziantep FK Gaziantep FK 1-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 5-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Rams Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 3-0 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 0-2 Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) İstanbul Başakşehir 4, Gaziantep FK 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda İstanbul Başakşehir 11, Gaziantep FK 6 gol attı.