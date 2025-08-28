SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nden elendi

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nden elendi
Emre Şen

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.

Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

BU SEZONKİ İKİNCİ YENİLGİSİ

Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-26'da Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda da Universitatea Craiova'ya 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova
3 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Solskjaer'den yılın şoku sonrası açıklama!Solskjaer'den yılın şoku sonrası açıklama!
Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktıTürk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle! İpleri artık koparttı

Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş'ta yılın şoku! Lausanne'ye 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Mehmet Ali Erbil 6. defa evlendi! Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için gelemedi

Mehmet Ali Erbil 6. defa evlendi! Nikah şahidi Serdar Ortaç uyuya kaldığı için gelemedi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

Türk hakemliğinde şok gelişme! Halil Umut Meler görevi bıraktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.