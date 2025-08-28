İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nden elendi

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.

Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

BU SEZONKİ İKİNCİ YENİLGİSİ

Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-26'da Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda da Universitatea Craiova'ya 2 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 8 gole engel olamadı.