İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nden elendi

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.
Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.
Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-26'da Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı.
Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda da Universitatea Craiova'ya 2 kez mağlup oldu.
Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 8 gole engel olamadı.
