Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.

Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı. Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri yangının elektrik kontağında çıkmış olduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiyenin çalışmaları

Banka görevlilerinin ATM'yi incelemesi

Genel ve detaylar



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