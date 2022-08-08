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  4. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ&#039;TA ATM&#039;DE YANGIN

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ&#039;TA ATM&#039;DE YANGIN

08.08.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEŞİKTAŞ'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta, özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer ATM'lere sıçramadan söndürdü.
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 14.15 sıralarında meydana gelen olayda, bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın tutuşmasıyla birlikte alevler büyümeye başladı. Yangın, diğer ATM'lere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. ATM'de incelemelerde bulunan banka görevlileri yangının elektrik kontağında çıkmış olduğunu belirledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiyenin çalışmaları
Banka görevlilerinin ATM'yi incelemesi
Genel ve detaylar

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