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  4. İSTANBUL - BEYOĞLU&#039;NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK

İSTANBUL - BEYOĞLU&#039;NDA TAKSİCİDEN GENÇ KIZI DAYAK

22.03.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü.

Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.
Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç.(48) ile F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.
Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti. F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olayın görüntüsü

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