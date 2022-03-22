Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda çıkan tartışmanın ardından taksiden inen bir genç kız, taksi şoförü tarafından dövüldü. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan taksiciyi gözaltına aldı.

Beyoğlu Çatma Mescit Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki olay 8 Mart'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, taksinin şoförü M.Ç.(48) ile F.D.D.(20) isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Araç içindeki nedeni bilinmeyen tartışma büyüdü. F.D.D, Tepebaşı Caddesi üzerinde araçtan indi. Peşinden inen taksici, genç kızı darbetti. F.D.D, hastanede darp raporu almasının ardından polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, taksiciyi gözaltına aldı. Taksici, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olayın görüntüsü

