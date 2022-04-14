Hasan YILDIRIM-Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda motor bölümünden yanmaya başlayan çift katlı otobüs yandı. Otobüste bulunan 40 kişi şoför tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförü Fırat Aras “Otobüsün içinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim. İndirdim. Daha sonra da yangına müdahale ettim" dedi.

Olay, Refik saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ŞOFÖR: YOLCULARI TAHLİYE ETTİM

Otobüs şoförü Fırat Aras olayı şöyle anlattı: "Kırmızı ışıkta beklerken sol taraftan alev aldığını gördüm. Hemen sağa çektim. Otobüsün içinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim. İndirdim. Daha sonra da yangına müdahale ettim. Söndüremeyince itfaiyeye haber verdim. Otobüste bir telaş olmadı. İçeriye alev ulaşmadan herkesi tahliye ettim. Yolculara da hiç panik yapmadan aşağıya inin dedim. Ama yangın niye çıktı anlamadım. Hararet olsa ekranda görünürdü. Yağdan, sıcaktan, teknik bir şeyden çıkmış olabilir"

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Alev alev yanan otobüs

Otobüsten çıkan dumanlar

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Olay yerindeki şoför

Şoför Fırat Aras ile röp.

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar

