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  4. İSTANBUL - BEYOĞLU&#039;NDA YANAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: 40-45 YOLCU VARDI, TAHLİYE ETTİM

İSTANBUL - BEYOĞLU&#039;NDA YANAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: 40-45 YOLCU VARDI, TAHLİYE ETTİM

14.04.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BEYOĞLU'nda motor bölümünden yanmaya başlayan çift katlı otobüs yandı.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda motor bölümünden yanmaya başlayan çift katlı otobüs yandı. Otobüste bulunan 40 kişi şoför tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüs şoförü Fırat Aras “Otobüsün içinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim. İndirdim. Daha sonra da yangına müdahale ettim" dedi.
Olay, Refik saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

ŞOFÖR: YOLCULARI TAHLİYE ETTİM
Otobüs şoförü Fırat Aras olayı şöyle anlattı: "Kırmızı ışıkta beklerken sol taraftan alev aldığını gördüm. Hemen sağa çektim. Otobüsün içinde 40-45 yolcu vardı. Onları tahliye ettim. İndirdim. Daha sonra da yangına müdahale ettim. Söndüremeyince itfaiyeye haber verdim. Otobüste bir telaş olmadı. İçeriye alev ulaşmadan herkesi tahliye ettim. Yolculara da hiç panik yapmadan aşağıya inin dedim. Ama yangın niye çıktı anlamadım. Hararet olsa ekranda görünürdü. Yağdan, sıcaktan, teknik bir şeyden çıkmış olabilir"

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü
Alev alev yanan otobüs
Otobüsten çıkan dumanlar
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Olay yerindeki şoför
Şoför Fırat Aras ile röp.
Trafikten görüntü
Genel ve detaylar

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