İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 25. yılına etkinliklerle adım attı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 25. akademik yılına etkinliklerle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, mezunlarının bireysel ve profesyonel yetkinliklerinin güçlenmesine önem veren BİLGİ Hukuk Fakültesi 25. yılına özel olarak mezunlar buluşması gerçekleştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen açılış dersi santralistanbul kampüsü, Seyfi Arkan Binası Mahkeme Salonu’nda yapıldı.

2022-2023 akademik yılı açılış dersine Arizona State Üniversitesi (ASU) Sandra Day O’Conner Hukuk Fakültesi’den Prof. Adam Chodorow katılım gösterdi. Etkinliğin açılışını Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, yapay zekanın hukukta iş yapış biçimlerini değiştirdiğini belirterek, “Yargılamanın her aşamasında; davanın açılması, savunma stratejisinin belirlenmesi ve yargılama aşamasında hukuki muhakeme olarak adlandırdığımız bir yöntem kullanıyoruz. Hukuki muhakeme yoluyla argümanlar üretiyoruz ve tartışıyoruz. Doğru muhakeme yürütebilmek için önünüzdeki olayı doğru kavramanız, normatif yapıya hakim olmanız ve kendi ön yargılarınızdan da arınarak objektif olarak karar verme yetkinliğine kavuşmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yalnızca mevzuat ve içtihat bilgisine sahip olmanın ne bugün ne de yarın hukukçular için yeterli olacağını aktaran Yenisey, şunları kaydetti:

“Hiç unutmamalısınız ki normun gerisinde yatan menfaatleri doğru tanımlamak ve normu amacına uygun biçimde yorumlayabilmek, demokrasinin korunması ile bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınabilmesinde büyük önem taşıyor. Sizler teknoloji ve iklim kriziyle değişen bir dünyada mevcut hukuk düzenlemelerini ve hukuk pratiğini anlamanın ötesine geçmek durumundasınız. Sizleri insan-doğa ilişkisini, hukuku, teknolojiyi anlayacak bütünsel bir perspektifle yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

- "Belirli sorunların üstesinden bir hukukçu gibi düşünerek gelebiliriz"

BİLGİ Hukuk Fakültesi öğrencilerine “Avukat Gibi Düşünmek” başlıklı bir konuşma yapan Prof. Adam Chodorow ise “Türk hukuku da olsa, herhangi bir ülkenin hukuku da olsa ortaya çıkacak belirli sorunların üstesinden bir hukukçu gibi düşünerek gelebiliriz. Ezber yapmak iş hayatında çok fazla işe yaramıyor. Hukuku anladıktan sonra oluşabilecek hukuki veya hukuk dışı sorunları çözmek duygu ve fikirlerden bağımsız olarak bir hukukçu gibi düşünerek objektif bir şekilde yapılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Chodorow, hazırladığı sunumla öğrencilere dijital parayı örnek göstererek, “Dijital para kullanılmaya başlandığı zaman herkesin kafasında nasıl harcanması ve ne şekilde kazanılması konusunda soru işaretleri oluştu. Daha önce dijital paraya sahip olmadığımız için mevzuatta bunun bir yeri yoktu, bu nedenle sorulara kesin cevaplar verilemedi. Fakat hukukçular analiz ve yorum yaparak bu süreçte ne şekilde ilerleneceğini açıklayabildi.” ifadelerini kullandı.

Prof. Chodorow, eğitimin sadece bir başlangıç olduğunu, daha önemli kısmın hukukçuların katma değer yaratacak yetkinlikte olmaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Müvekkillerinize değer yaratmanız, hukukun ne olduğunu bilmenizden değil, onu nasıl kullandığınızla ilgilidir. Her gün mevzuatta doğrudan cevabı olmayan pek çok soruyla karşılaşacaksınız. Bu soruları yanıtlamak ve müvekkillerinize yol göstermek için avukatlık becerilerinizi kullanmaya, bir hukukçu gibi düşünmeye ihtiyaç duyacaksınız. Hukuk hiçbir zaman bütün sorularınıza tam olarak yanıt veremeyeceği için yasaları ezberlemek ne kadar yasa ezberlerseniz ezberleyin hiçbir zaman yeterli olmayacaktır.”

- BİLGİ Hukuk Fakültesi mezunları buluştu

25. yıl kapsamında BİLGİ Hukuk Fakültesi, mezunlarıyla da bir buluşma gerçekleştirdi. santralistanbul kampüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan BİLGİ Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, BİLGİ Hukuk Fakültesi olarak 25 yıl önce Prof. Dr. Uğur Alacakaptan dekanlığında akademik eğitime başladıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1997 yılında 25 cesur ve özgüvenli öğrencimiz vardı. 1998 yılında ise 72 öğrenci ile akademik hayatımıza devam ettik. Geçen bu 25 yıl içinde pek çok ilkleri gerçekleştirdik. İnsan Hakları ve Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’nı, hukuk kliniklerini açtık. BİLGİ Hukuk mimarisi olarak adlandırılan meslek yüksekokulundan doktoraya kadar uzanan bir genişlikte hukukçu yetiştirmeye gayret ettik. Bugün itibarıyla 3 binin üzerinde mezunumuz oldu, bu sayı bizleri çok mutlu ediyor. Aslında mezunlarımızın gücü, bizlerin gücünü oluşturuyor. Bu nedenle bir grup arkadaşımız BİLGİ Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği’ni kurmaya karar verdiğinde bunu mutlulukla karşıladık. Şu anki öğrencilerimizle mezun olan öğrencilerimizi bir araya getirmek, mezunlarımızın tecrübelerinden mevcut öğrencilerimizi yararlandırmak, mezun öğrencilerin birbiriyle ve bizlerle olan iletişimini sağlamak adına bu derneğin pek çok hedefimizi hayata geçirmede bizlere yardımcı olacağına inanıyoruz.”

BİLGİ Hukuk Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı da “Aradan geçen 3 yılda izole bir hayat sürdüğümüz için bu kavuşma bizim için oldukça anlamlı. Öğrencileriyle karşılaşma biz öğretim üyeleri için her zaman mutluluk vesilesidir. Bunu kurumsal hale getirmek ve bu kurumsallığı da geleceğe taşıyacak bir örgütsel yapı bünyesinde ilerletmek bizi daha da mutlu ediyor. Bu yolda önemli bir görevi üstlenen tüm kadroya ve siz değerli mezunlarımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mezunlar buluşması, 20 yıl ve üstü meslekte olan BİLGİ Hukuk Fakültesi mezunlarına plaket verilmesiyle son buldu.

