İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde TurkuazLab Projesi'nin sonuçları tartışılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de Kutuplaşmayı Azaltmaya Yönelik Stratejiler ve Araçlar Projesi'nin (TurkuazLab) "Kutuplaşmayı Aşmanın Yolları: Deneyimler ve Arayışlar" başlıklı kapanış konferansı, 25 Haziran'da İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde yüz yüze ve eş zamanlı çevrim içi yayınlanacak etkinlik ile gerçekleşecek.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, TurkuazLab Projesi, Marshall Fonu (GMF) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLGİ-Göç) iş birliğinde, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) finansal desteği ile yürütülüyor.

Proje kapsamında, Türkiye toplumunda kutuplaşma ve bunun verdiği zararlar hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye'de insan hakları, sosyal uyum ve ötekine saygının hakim olduğu bir ekosisteme katkı sağlamak için sivil toplum, akademi, medya ve ilgili aktörleri kutuplaşmayı azaltacak stratejiler ve araçlar ile donatmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında yürütülen "Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları 2020 Araştırması", Kasım-Aralık 2020'de Türkiye'nin 18 yaş üstü nüfusunu temsil eden 4 bin kişiyle 29 ilin mahalle ve köylerinde yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçları projenin internet sitesinde sunuldu. TurkuazLab faaliyetleri arasında araştırmanın yanı sıra en önemli çıktı, araştırma bulgularına da dayanarak geliştirilen ve www.turkuazlabsaha.org adresinden erişilebilen TurkuazLab Saha Çevrimiçi Eğitim Aracı oldu. Bu kapsamda oyunlaştırılmış bir çevrim içi eğitim aracı olarak hazırlanan "Kutuplaşmayı Anlamak" dersi, 6 temel başlık altında kısa video anlatımlar ve konunun uzmanları ve ilgili taraflarla gerçekleştirilen röportajlar aracılığıyla kutuplaşma kavramı ve etkilerini tüm boyutlarıyla tartışmaya açıyor.

Derslerin yanı sıra "Fanus Oyunu", "Tahmin Oyunu" ve "KAÇİ: Kareliler ve Çizgililer Ülkesi" oyunları, kullanıcılara kutuplaşma bağlamında kendi tutum ve davranışlarını deneyimleme imkanı sunuyor.

Verilen bilgiye göre, TurkuazLab projesi kapsamında Eylül 2021 itibarıyla Türkiye'nin 10 ilinde gerçekleştirilen çalıştayları ile kutuplaşma olgusuna yönelik bir anlayış ve farkındalık oluşturuldu. Paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışarak kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler geliştirildi.

25 Haziran'da tamamlanacak olan projenin kapanış konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gerçekleşecek ve çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

Konferansın ilk panelinde TurkuazLab proje ekibi tarafından projenin detayları ve sonuçları ile kutuplaşma kavramını, Türkiye'deki yerini ve çözüm önerilerini içeren "Kutuplaşmayı Nasıl Aşarız?" başlıklı kitap hakkında bilgiler paylaşılacak. İkinci panelde ise eğitim, sanat ve medya alanlarından konuk konuşmacıların katılımıyla bu açılardan kutuplaşmaya yaklaşımlar ele alınacak.

Panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Işık Tüzün ve Gazeteci Afşin Yurdakul konuşmacı olarak yer alacak.

