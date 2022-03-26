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İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı

26.03.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği iddiası yalanlandı

İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

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