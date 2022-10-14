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İstanbul Boğazı, arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı

14.10.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı, arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı

İstanbul Boğazı, arızalanan geminin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği “ANNITA” isimli geminin çekilmesinin ardından açıldı.

Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makinesi arızalanan “ANNITA” isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Büyükdere’ye demirletildi.

Bunun ardından, İstanbul Boğazı 01.30 itibarıyla yeniden gemi trafiğine açıldı.

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