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İstanbul Boğazı çıkışında kargo gemisi arızalandı

17.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı çıkışında kargo gemisi arızalandı

İSTANBUL (AA) - Ambarlı'dan Rusya'ya seyir halinde olan "SUN UNICORN" isimli kargo gemisinde, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında makine arızası meydana geldi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 99 metre boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-7 römorkörünün ivedilikle olay yerine sevk edildiği belirtildi.

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İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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