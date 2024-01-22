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İstanbul Boğazı’nda can pazarı: Denize düşen kişinin kurtarılma anı kamerada

İHA İHA
22.01.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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Karaköy’de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı’nda can pazarı: Denize düşen kişinin kurtarılma anı kamerada

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.

İstanbul Boğazı’nda can pazarı: Denize düşen kişinin kurtarılma anı kamerada

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