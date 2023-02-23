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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

23.02.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönlü olarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda Rumelikavağı'nın kuzeyinde görüş mesafesinin sıfıra yakın olması nedeniyle gemi trafiği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

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İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sis

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