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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

13.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiği belirtildi.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı kaydedilen açıklamada, yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi.

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