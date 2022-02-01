YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi Sarıyer'de demirledi

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi Sarıyer'de demirledi

01.02.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kargo gemisi Sarıyer'de demirledi

İSTANBUL (AA) - Romanya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yapan kargo gemisi, Sarıyer Büyükdere açıklarına demirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 100 metre boyundaki hurda yüklü Abalone isimli geminin İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kargo gemisinin, kılavuz kaptan Kurtarma-10 römorkörü refakatinde Büyükdere Demir bölgesine demirlediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi
Bolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili olduBolu sıfırın altında 20,6 dereceyle gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:07
Öğle
13:23
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

Pilot son anda faciayı önledi! O anlar kamerada

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.