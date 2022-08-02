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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

02.08.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Adası önlerinde makine arızası yapan ve içinde 1 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bebek Koyu'na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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