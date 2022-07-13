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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

13.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı güney giriş seperasyon hattında sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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