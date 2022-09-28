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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı

28.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, dümeni kilitlenen gemi nedeniyle askıya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Üsküdar önlerinde bir dökme yük gemisinin dümeninin kilitlenmesi dolayısıyla askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 m boyunda ve boş vaziyetteki VIVA ECLIPSE isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botumuz ivedilikle olay mahalline yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici olarak askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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