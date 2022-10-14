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İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu

14.10.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkeli açıklarında makine arızası yapan “ANNITA” isimli dökme yük gemisi Büyükdere'ye demirletildi

İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin saat 01.30'da açılacağı bildirildi.

Türkeli açıklarında makine arızası yapan "ANNITA" isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerce çekilerek Büyükdere'ye demirletildi.

İstanbul Boğazı'nın saat 01.30'da gemi trafiğine açılacağı duyuruldu.

​​​​​​​Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığı duyurulmuştu.

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İstanbul Boğazı gemi trafiği

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