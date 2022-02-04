YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İSTANBUL- BÜYÜKÇEKMECE&#039;DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU (2)

İSTANBUL- BÜYÜKÇEKMECE&#039;DE KAZI YAPILAN ALANDA CESET BULUNDU (2)

04.02.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

Ali TINBEK - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 kişilik
özel ekip kuruldu. Yapılan incelemede şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu alanda 1 saat sinyal verdiği tespit edildi. Aramaların dördüncü gününde bulunan cesedin üzerinde Murat Kartal'ın evinden ayrılırken giydiği kıyafetler olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
------------------------------
-Olay yerinden görüntü
-İş makinelerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
GÜNCELLEME - Samsun Valiliği: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındıGÜNCELLEME - Samsun Valiliği: Atatürk anıtına urgan asılmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdüSivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:05
Öğle
13:23
İkindi
16:05
Akşam
18:31
Yatsı
19:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Cuma

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Aysun Eczanesi
Atasehir
Olcay Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Etkisi inanılmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.