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  4. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE&#039;DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE&#039;DEKİ GİZEMLİ KAZIDA KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANDIĞI ÖĞRENİLDİ

02.02.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.

Derya EVREN - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazıda kayıp olduğu belirtilen Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi.
Pınartepe Mahallesi'ndeki boş bir arazide dün akşam helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Gece saatlerinde ara verilen çalışmalara bugün öğlene doğru tekrar başlandı. İş makineleriyle arazinin kazıldığı çalışmalarda çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki arazinin farklı yerlerinde kazı açan ekipler, olay yerine kimseyi almadı.
Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen
Murat K. adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın Büyükçekmece’deki boş araziye Murat K.'nin cesedinin gömüldüğünü söylemesi üzerine çalışmaların başladığı vurgulandı.

Görüntü Dökümü
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-Kazı yapılan alandan görüntü
-Ekiplerden görüntü
-İş makinelerinden görüntü

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