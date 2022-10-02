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İstanbul Coffee Festival, 6 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta başlayacak

02.10.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Coffee Festival, 6 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - Kahveseverleri bir araya getirecek "İstanbul Coffee Festival", 6-9 Ekim arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Festivalde konserler, atölyeler ve workshoplarla birlikte, aralarında Can Bonomo, Gripin, Bedük, KÖFN, Canozan ve Kolpa'nın bulunduğu birçok ünlü isim sahne alacak.

Türk Telekom Prime'ın sponsorluğunu üstlendiği festival boyunca 27 konser düzenlenecek.

Farklı tatları merak eden gurmelerin, müzikseverlerin ve kahve tutkunlarının buluşacağı festivalde, Melikşah Altuntaş ile de kahve sohbetleri yapılacak.

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kahve festival istanbul coffee festival

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