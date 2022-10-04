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İstanbul Coffee Festival Türk Telekom Prime ayrıcalıkları ile başlıyor

04.10.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlik, özel tadım, ikramlar, atölyeler ve barista gösterilerinin yanı sıra 25'ten fazla ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yaparak kahve tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime'ın iletişim ve sahne sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50 indirimli bilet ve özel kapıdan sıra beklemeden giriş ayrıcalığıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, sonbaharın şehre renk katan etkinliği İstanbul Coffee Festival başlıyor.

Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla KüçükÇiftlik Park İstanbul'da ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlik, özel tadım, ikramlar, atölyeler ve barista gösterilerinin yanı sıra 25'ten fazla ünlü sanatçının konserlerine ev sahipliği yaparak kahve tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak.

Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Coffee Festival’de ziyaretçiler, İstanbul’un tanınmış kahve markaları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileriyle bir araya gelecek ve kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünlerini tatma şansı elde edecek.

Festivalde ayrıca atölye ve semineler de yer alacak.

- Türk Telekom Prime Sahnesi'nde ünlü isimler ağırlanacak

İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla bir araya getirerek ziyaretçilere merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi sunacak.

Kahveseverler, Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli anların tadını çıkaracak. Festival boyunca Türk Telekom Prime Sahnesi’nde 25'i aşkın ünlü sanatçı ve grup sahne alacak.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek.

Türk Telekom Prime’lılar, PRIME KAHVE TCKN yazarak 6262’ye mesaj atarak yüzde 50 indirimli bilet ve Prime’lılara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkına sahip olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul coffee festival türk telekom prime

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