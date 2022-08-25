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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

25.08.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Başsavcılıkça, şarkıcı Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı da verildi.

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Gülşen soruşturma istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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