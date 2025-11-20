SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısında futboldaki bahis soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı ve soruşturmanın seyrine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"
Emre Şen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Hakemler veya ceza alan futbolcularla ilgili olarak her durumda adli soruşturma açılmayacağını belirten Gürlek, "Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor, altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA ADLİ SORUŞTURMA AÇILACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Akın Gürlek, "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum. Bizim şu aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka. TFF'ye bağlı değiliz. Bahis sitelerinin çoğu yurt dışında. Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Büyük bir operasyon daha olabilir." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilirBeşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilir
Galatasaray'ın eski yıldızı dördüncü kez tutuklandı!Galatasaray'ın eski yıldızı dördüncü kez tutuklandı!
Anahtar Kelimeler:
bahis Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.