İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futboldaki bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Hakemler veya ceza alan futbolcularla ilgili olarak her durumda adli soruşturma açılmayacağını belirten Gürlek, "Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor, altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA ADLİ SORUŞTURMA AÇILACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Akın Gürlek, "Sevk edilen hakemler ya da ceza alan hakemler men edilen futbolcularla ilgili olarak mutlaka adli soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bu adli soruşturmayı gerektirmiyor altını çizmek istiyorum. Bizim şu aşamada en önemli isimizi kolaylaştıran husus MASAK raporu. İlerleyen günlerde belki bir operasyon daha yapabiliriz. Kesinlikle futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. Bu sürecin de devam eden liglere zarar vermemesini istiyoruz. Bu sürecin kesinlikle olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz, özellikle sosyal medyayı da bununla ilgili takip ediyoruz. Çünkü bunların amacı tamamen süreci sulandırmak" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR OPERASYON DAHA OLABİLİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: "Bizim ve TFF'nin yürüttüğü soruşturma başka. TFF'ye bağlı değiliz. Bahis sitelerinin çoğu yurt dışında. Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Büyük bir operasyon daha olabilir." dedi.