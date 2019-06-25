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İstanbul’da drift yapan magandaya arkadaşından uyarı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Kağıthane’de arkadaşlarıyla beraber otomobilde seyreden maganda, cadde ve sokaklarda defalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. İşlek caddeye de çıkan maganda araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürürken araçtaki genç kızın, “Yapma Melih” diyerek çığlık atması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

İstanbul'un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında "drift" terörü devam ediyor. Kağıthane’de akşam saatlerinde yağış sonrası yolların boş olmasını fırsat bilen maganda trafikte yine terör estirdi.

Ortabayır Mahallesi’nde arkadaşlarıyla beraber otomobile binen sürücü, semtin cadde ve sokaklardan dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Park halindeki ve trafikteki araçlara aldırış etmeyen maganda, hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamadı.

YAPMA MELİH DİYE ÇIĞLIK ATTI

Maganda cadde ve sokaklarda yanlama yaparak terör estirdiği yetmiyormuş gibi ardından ana caddeye çıktı. Araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda, mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. Şehrin altını üstüne getiren maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde, araçta bulunan arkadaşlarının korkudan yüreklerinin ağza geldiği anlaşılıyor. Maganda trafikte makas atmaya başladığı esnada ise genç kız, “Yapma Melih” diyerek çığlık atıyor.

Dehşetin boyutunun gözler önüne serildiği olay sonrası magandanın, “iki makas attık korktular” demesi “bu kadarında pes” dedirtti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kağıthane drift makas maganda

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bunlara sadece ceza kesip bırakmak olmaz. Cezayı kes, aracı trafikten men et, ehliyetine bir daha almamak üzere el koy, sonrasında ehliyetsiz direksiyonda yakalarsan 2 ay hapse at... Böyle sağlam cezalar olacak bakın görün herkes kuzu gibi olur trafikte.
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