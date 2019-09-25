İstanbul'da evinin balkonundan düşüp demirliklere saplanan kedi kurtarıldı

Pendik Güzelyalı Mahallesinde bir evin arka balkonundaki açık kalmış kapıdan aşağı düşen kedi, bahçe duvarındaki korkuluklara saplandı. Korkuluklarda asılı kalan zavallı kediyi görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Pendik itfaiyesi ile Pendik Belediyesi’ne bağlı veteriner hekim organize bir şekilde çalışma yaparak kediyi asılı kaldığı korkuluklardan kurtardı. İtfaiyenin çabaları ile korkuluklardan kurtarılan kedi, veteriner hekimin ilk müdahalesinin ardından Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne tedavi edilmek üzere götürüldü. Burada tedavisi yapılan kedi daha sonra sahibi Savaş Çüm’e teslim edildi. Talihsiz kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve her geçen gün iyiye gittiği gözlendi.
'AŞAĞI DÜŞMÜŞ KORKULUKLARA SAPLANMIŞ'
Yaralanan kedinin sahibi Savaş Çüm, “İşyerindeydim, eşim de oğlumu uyutuyormuş. O sırada kedinin evde kaybolduğunu fark ediyor. Evi aradık, dışarıda bahçeleri aradık düşmüştür diye tahmin ettik. Tam da tahmin ettiğim gibi olmuş, arka balkon açık kalmış, aşağı düşmüş korkuluklara saplanmış. Pendik itfaiyesi gelmiş kurtarmış, veteriner hekim hemen müdahalesini yapmış, demiri çıkarmışlar. Şimdi çok iyi ayağa basıyor, her şey yolunda” dedi. Ayrıca kedinin sahibi Savaş Çüm, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkürlerini iletti.
Pendik Belediyesi’nde görevli veteriner hekim, “Kedinin omuz bölgesinden bahçe çitlerine saplandığına dair aldığımız ihbar üzerine, Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Birimi gece nöbetçisi ekibine aktarmış. Gece nöbetçisi ekibiyle itfaiye birimlerinin yaptığı ortaklaşa çalışma sonucu kedi çitlerden kurtarılmış ve bakımevine nakledilmiş. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, yaraları iyileşiyor” dedi.
Kaynak: İHA
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