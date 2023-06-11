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İstanbul'da ilklerin gecesi! Tarihe geçen Manchester City'nin yanında İlkay Gündoğan mutluluğu...

11.06.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Inter'i 1-0 yenerek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Ayrıca İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.

İstanbul'da ilklerin gecesi! Tarihe geçen Manchester City'nin yanında İlkay Gündoğan mutluluğu...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Inter’i İstanbul’da 1-0 mağlup ederek kupayı ilk kez kazanma başarısı gösterdi. 2004-2005 sezonunda İstanbul’daki İngiliz - İtalyan finalini Liverpool’un kazanmasının ardından bir kez daha bir İngiliz takımı İstanbul’da zafere ulaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde İngiliz ekibi Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Polonyalı hakem Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı karşılaşmada İngiliz ekibi, rakibini 68’inci dakikada Rodri’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

İSTANBUL’DA BİR KEZ DAHA İNGİLİZLER GÜLDÜ

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Atatürk Olimpiyat Stadı, 2004-2005 sezonunun ardından 2’nci kez Şampiyonlar Ligi Finali’ne ev sahipliği yaptı. 2005 yılındaki finalde, Liverpool ilk yarısını 3-0 geride kapattığı karşılaşmada skoru 3-3’e getirerek penaltı atışları sonucunda kupayı kazanma başarısı göstermişti. 18 yılın ardından bir kez daha İstanbul’da oynanan İngiliz - İtalyan finalinde tekrardan gülen İngilizler oldu. Manchester City, rakibi Inter’i 68’inci dakikada Rodri’nin golüyle mağlup ederek kupayı kazanma sevinci yaşadı

İLK KEZ BİR TÜRK FUTBOLCU KAZANDI

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İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu oldu.


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İlkay Gündoğan manchester city UEFA ligi atatürk olimpiyat

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