İstanbul devinden Eldor Shomurodov hamlesi!

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda hücum hattını garanti altına almak isteyen sarı-lacivertli yönetimin, rotasını sürpriz bir şekilde ligin içinden bir yıldıza çevirdiği öğrenildi.

SHOMURODOV İÇİN KAPSAMLI RAPOR

Kulislerde yer alan iddialara göre; sarı-lacivertli kurmaylar, geride bıraktığımız sezonda RAMS Başakşehir formasıyla harikalar yaratan Eldor Shomurodov'u yakından takibe aldı. Fenerbahçe scout ekibi ve teknik heyetinin, 28 yaşındaki Özbek santrfor için oldukça kapsamlı bir analiz raporu hazırlayarak yönetime sunduğu belirtildi.

Öte yandan bu olası hamlenin, takımın ana planlamasındaki diğer yıldız santrfor takviyelerinden tamamen bağımsız olarak, bir fırsat transferi şeklinde değerlendirildiği ifade ediliyor.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Başakşehir formasıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren deneyimli golcü, Süper Lig savunmacılarına zor anlar yaşattı. Geride kalan sezonda ligde çıktığı 34 karşılaşmada rakip fileleri tam 22 kez havalandıran Shomurodov, üstün performansını taçlandırarak sezonu Trabzonspor'un dev forveti Paul Onuachu ile birlikte gol krallığı yarışının zirvesinde tamamlamıştı.