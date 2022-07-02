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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri

02.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 21 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken 7 emniyet müdürü ile 5 emniyet amiri İstanbul'a atandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 21 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edildi, 7 emniyet müdürü ile 5 emniyet amiri İstanbul'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 ikinci sınıf, 5 üçüncü sınıf, 5 dördüncü sınıf polis müdürü ile 5 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen'in Ardahan'a, İstihbarat Şube Müdürü Mustafa Varol'un İstihbarat Daire Başkanlığına, Belma Arslan'ın İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezine, Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Katipoğlu'nun Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okuluna, Emniyet Müdürü İzzet Özdemir'in Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okuluna, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Mustafa Demir'in Hakkari Emniyet Müdürlüğüne, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Yüksel Baysal'ın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ın Şırnak Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın'ın Edirne Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü Burak Bodur'un Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okuluna, Emniyet Müdürü Emrah Yıldırım'ın Elazığ Emniyet Müdürlüğüne, Şişli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İdris Kaya'nın Iğdır Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un Edirne Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Serin'in Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne, Emniyet Müdürü Hasan Tahsin Mutaf'ın ise Ardahan Emniyet Müdürlüğüne tayin edildiği öğrenildi.

Ayrıca başka illerde görev yapan Emniyet müdürleri Serdar Göriş, Hakan Korkmaz, Hakan Öztürk, Serhat Kalyoncu, Cengizhan Zengin, Ahmet Lütfü Çırakoğlu ve Yusuf Erkan ile birlikte 5 emniyet amiri de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atandı.

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