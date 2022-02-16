Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada yangın çıktı. Binanın akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Yangından görüntü

