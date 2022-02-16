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İSTANBUL - ESENYURT&#039;TA AKARYAKIT İSTASYONUNUN YANINDAKİ BİNADA YANGIN (1)

16.02.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada yangın çıktı.

Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bir akaryakıt istasyonunun yanındaki 3 katlı binada yangın çıktı. Binanın akaryakıt istasyonunun yönetim binası ve market olarak kullanıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü

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