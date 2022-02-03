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İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

03.02.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'ta bulunan, daha önce Fatih Belediyesi tarafından "tehlikeli yapı" olarak belirlenen 3 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangının söndürüldüğü binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hakkında yıkım kararı alınan söz konusu binanın daha önce de yandığı öğrenildi.

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